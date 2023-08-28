印度外交部：普丁通話莫迪 告知無法出席G20峰會

印度外交部指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天與印度總理莫迪（Narendra Modi）通話，告知將無法親自出席即將在新德里舉辦的20國集團（G20）峰會。

印度外交部今晚發布新聞稿，稱莫迪與普丁今天通電話，普丁轉達他將無法出席G20峰會，改由俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代表出席。

莫迪對於普丁的決定表示能夠理解，並感謝俄羅斯支持印度在擔任G20輪值主席國期間所提的諸多倡議。

新聞稿指出，兩人也檢視了多項雙邊合作項目的進展，並就雙方關切的區域性和全球性議題交換觀點，包括不久前於南非大城約翰尼斯堡（Johannesburg）進行的金磚國家（BRICS）峰會。

國際刑事法院（ICC）今年3月對普丁發出逮捕令，理由是他犯下強制遷移烏克蘭孩童到俄羅斯的戰爭罪行。分析人士認為，普丁若到新德里參加G20峰會，有可能為印度造成困擾。

此外，俄羅斯目前也深陷烏克蘭戰事。

普丁同樣沒有親自出席在約翰尼斯堡舉行的金磚峰會，而是以視訊方式參與。

另一方面，俄國塔斯社（TASS）引述克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）的說法報導，普丁將於稍後決定以何種方式參與G20峰會。

塔斯社提到，今天的通話中，普丁和莫迪均表示有意願執行大規模能源計畫，以及擴展國際運輸與後勤基礎設施。

印度目前是G20輪值主席國，9月9日至10日將於新德里舉辦G20領袖峰會。在確定普丁不會出席之後，目前外界開始將焦點放在中國國家主席習近平是否會出席G20峰會。

印中關係目前正因2020年邊界衝突而處於低谷。