台股震盪整理 法人：觀察本周美國數據

台股今天由權值股台積電領軍開高震盪，AI族群賣壓出籠，資金轉向軍工類股，指數終場上漲27.68點，收在16509.26點。法人指出，本週美國將公布7月個人消費支出物價指數（PCE）及8月非農就業數據，台股可能呈弱勢震盪整理格局。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電話採訪表示，美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）勾勒溫和貨幣政策方針，帶動美股25日反彈，但全球人工智慧（AI）指標股輝達（NVIDIA）股價下跌，導致今天台股在反彈過程中，AI族群回檔，壓抑加權指數表現。

蔡明翰說，今天軍工及金融類股受到資金青睞，主要因為中國債務風暴有趨緩跡象，帶動金融股轉強。預期台股加權指數短線仍將橫向整理，下檔支撐來自半年線約16347點，但上檔也面臨月線約16671點壓力。

他強調，由於輝達財報亮眼，AI族群長線基本面沒有太大疑慮，不過美國聯準會對升息觀點恐影響資金面動向，本週台股可能呈現弱勢震盪整理格局，美國8月31日公布7月PCE、9月1日公布8月非農就業數據後，需觀察物價壓力變化以及對股市影響。

富邦投顧指出，台股在月、季線（約16907點）附近套牢反壓重，下方半年線支撐力道不弱，預期指數將以盤代跌，維持區間整理格局，本週可觀察美國個人消費支出物價指數、失業率數據，以及台股企業法人說明會營運展望。

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