美股反彈 法人：台股留意國際情勢干擾

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）提出溫和的貨幣政策，美股4大指數25日全面翻紅。法人表示，近期市場開始步入資訊空窗期，在籌碼面與國際市場情勢上的短線干擾，都讓台股處於震盪、大區間整理的格局。

美股道瓊工業指數25日終場上漲247.48點，或0.73%，收在34346.90點。標準普爾500指數上漲29.40點，或0.67%，收在4405.71點。那斯達克指數上漲126.68點，或0.94%，收在13590.65點。費城半導體指數上漲14.347點，或0.41%，收在3495.649點。

台股25日開低，電子權值股賣壓重，加權指數終場重挫289.29點，跌幅1.72%，收在16481.58點，再度跌破16710點月線支撐，不過台股週線依然止跌，單週上漲100.27點。

產業訊息部分，印刷電路板（PCB）大廠欣興25日董事會決議通過2024年資本預算約新台幣173億元，用以新建廠房提升製程能力，董事會也通過子公司蘇州群策科技擬申請在中國證券交易所上市案，看好蘇州群策可更加融入半導體供應鏈，快速拓展市場。

散熱模組廠尼得科超眾25日召開法人說明會，行政長吳適玲表示，目前全球復甦仍不穩定，但預期網通、伺服器會有一定的成長；AI伺服器產品第4季起量產出貨，可望開始貢獻營收，下半年會優於上半年。