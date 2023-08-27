綠電信保機制上路 開發商購售電價上看4元

綠電信保機制預計9月上路，將讓半導體龍頭以外的企業也買得到綠電。經濟部官員指出，綠電買家一多，開發商就有更多企業購售電合約（CPPA）價格談判空間。業界認為，CPPA價格有望從過去每度3元左右，提高到4元以上，增加幅度逾30%。

標準檢驗局官員說明，過去因為國際信用評等限制，只有信評達標的大廠才有條件購買離岸風電，國內僅台積電和國營事業符合資格，但綠電信保機制上路後，將為國際信評不足的大型企業提供擔保。

離岸風電走入區塊開發階段，躉購費率將退場，面對開發商總部憂心風場建置成本攀高、投報率大受影響，經濟部官員強調，過去風場綠電只能賣給單一大廠，CPPA價格確實會被壓低，待綠電信保新機制上路，更多公司加入買電行列後，開發商就有更多談判空間。

開發商透露，半導體龍頭過去完全收購的市場價格大約是每度3元左右，但有綠電信保機制開放其他買家進場後，有望提高到每度4元以上，相當於價格提高30%以上。

開發商指出，因為信評因素，各風場仍會部分售給台積電，但有擔保機制後，有望每風場50%到70%左右的綠電可賣給價格較高、受擔保的買家，也就是離岸風電區塊開發綠電，當中有3到5成釋出給目前買不到綠電的買家。

根據綠電信保機制規劃，購電企業須繳保費給承做的公股銀行，由銀行提供履約擔保，銀行會再向融保中心申請融資保證，也就是「再保險」的概念，並由中國輸出入銀行負責執行，最高保證額度80億元，保證成數最高8成，期限最長為20年。

萬一企業中途無法繼續履行CPPA，將啟動代償，賠付上限最長1.5年，並搭配台電收購剩餘綠電機制，等於由輸出入銀行、承作銀行、台電三者，分攤開發商的電費收入。