矽力董座:庫存調整到明年 H2業績逐季增溫

電源管理晶片廠矽力-KY今天預期，下半年業績逐季攀升，董事長陳偉指出，包括汽車、筆記型電腦和工業應用市場需求回溫，消費及儲存市場需求相對疲弱。

矽力-KY下午舉行線上法人說明會，陳偉表示，第2季隨著晶圓產能緩解，新產品與新客戶同步增加，單季營收新台幣35.97億元，季增約5%。

因提列存貨跌價損失影響，矽力-KY毛利率自第1季的45%，滑落至第2季的41%，第2季淨利率轉為負數，每股虧損約0.27元。

陳偉指出，第2季底庫存較第1季下降17%，庫存週轉天數自第1季的234天降至第2季181天，預期明年第1季可望回復至正常水準，約120天至130天。

展望未來，陳偉預期，下半年業績可逐季攀升，其中第3季業績仍將較去年同期下滑，第4季情況尚不明朗，主要是增加的訂單以急單居多，因終端市場需求疲軟，消費產品客戶庫存尚未完全去化，訂單能見度低。

陳偉表示，前幾年因晶片缺貨，中國消費晶片市場增加很多小公司，今年對市場秩序造成衝擊，預期未來市況可逐步改善。

陳偉說，消費市場產品價格有壓力，不過晶圓代工廠最近也開始降價，綜合考量下，預期不會對毛利率產生衝擊。他表示，未來隨著第4代技術量產，並改採12吋晶圓，加上存貨損失影響減緩，明年毛利率可望回升。

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