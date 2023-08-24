傳印度禁輸糖 糖價將飆? 台糖:這一款凍漲

外電報導，印度擬禁止糖出口，將是7年來首度對糖提出禁令，恐進一步推升市場價格。對此台糖表示，印度雖不是台糖進口來源，但國際糖價確實連動國內糖價變化，不過台糖肩負穩定物價，民生用小包裝糖價將持續凍漲。

媒體報導，路透引述不具名印度官員說法指出，印度即將於10月起的下個產季開始禁止糖出口，這是7年來首度下達糖輸出的禁令，歸因於雨水不足導致甘蔗產量銳減，使得官員決定先供應國內需求。

台糖主管表示，印度糖禁止出口消息並非現在才有，「至少3個月了」，且昨天媒體報導消息來源為不具名官員，可信度如何，需持續觀察。

台糖進一步說明，台糖進口來源包括泰國、澳洲、巴西與中南美洲等國家，依據採購法，採國際標形式，採購範圍不包含印度。

不過受到極端氣候影響，今年以來國際糖價持續上漲，台糖表示，以倫敦5號白糖價格為基準定價，今年1月到7月國際糖價上漲幅度達24%，為反映成本，台糖業務用大包糖僅漲14%，且小包裝糖配合政府穩定物價政策，不會隨國際糖價上漲而調漲，自民國105年至今，均維持每公斤新台幣36元。

台糖販售砂糖包含精製糖（白糖）、本土二砂、特殊糖系列，前兩者價格連動國際糖價，每天牌價都會變動；受極端氣候影響，國際糖價持續上漲，根據台糖糖價資訊，銷量最高、逾5成的50公斤精製特砂今天牌價為每公斤34.2元，較一年前高出6元。

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