日經:台韓晶片輸中豁免期 美國擬延長

多位產業消息人士告訴「日經亞洲」（Nikkei Asia），美國已決定延長為期1年的豁免期，允許韓國和台灣晶片廠商繼續將先進半導體技術和相關設備引入中國。

「日經亞洲」報導，此舉被視為可能破壞美國遏制中國在科技領域野心的努力，但也有望防止全球半導體供應鏈出現大範圍中斷。

美國商務部工業暨安全事務次長艾斯特維茲 (Alan Estevez) 在6月一次產業活動中談到延長豁免期的可能性。延長期限尚未確定，但政府已提出一項無限期豁免的提案。

美國去年10月宣布一系列晶片出口管制措施，包括美國企業不得向中國出口先進晶片及相關製造設備，也禁止「美國人」在沒有許可證的情況下，幫助中國工廠開發或生產晶片。

三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）和台積電都在中國設有主要生產中心，他們都遊說反對管制措施，聲稱這將對企業造成重大打擊。美國隨後給予這些公司為期1年的管制豁免，允許繼續進行與管制措施實施前類似的交易。

美國計劃以相同的條件，延長目前將於今年10月到期的豁免。這將使韓國和台灣公司能夠將美國晶片製造設備和其他關鍵物資，運往其在中國的工廠，讓生產能夠持續進行。

2022年，全球半導體銷售額總計約為5700億美元，其中近1/3來自中國。中國是iPhone和其他科技設備的主要生產中心。中國的晶片產能也在2021年超過日本，僅次於韓國和台灣。

韓國晶片製造商與中國關係特別緊密。SK海力士約40%的DRAM產能位於中國，這意味如果沒有出口豁免，全球電腦和其他電子設備的供應可能會經歷重大中斷。

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