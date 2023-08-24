東京都政府5萬職員 可用ChatGPT執行業務

日本東京都政府已允許各政府機關約5萬名職員，利用生成式人工智慧ChatGPT的技術執行業務，從23日開始施行，並針對如何運用製作了「使用指南」。

這項人工智慧技術是由微軟的企業夥伴OpenAI研發，除了美國以外，目前僅部署在歐洲，如今首度運用在亞洲國家。

朝日電視台報導，東京都政府昨天向5萬名職員發放ChatGPT使用指南，解除了先前不准在業務上使用ChatGPT的禁令。

東京都從4月起在部分地區先行利用ChatGPT執行業務，主要用於製作文章摘要以及標語等。相關負責人表示，希望藉此得到新的想法，提升對東京都民眾的服務品質。

使用指南指出，利用ChatGPT將對職員的業務帶來重大變革，但為了獲得預期效果，了解ChatGPT的特性並正確利用極為重要。

使用指南規定，職員不可以在ChatGPT輸入個人資訊或機密內容，避免資訊外流的風險。另外，ChatGPT仍存在答案不準確，以及侵害著作權等問題，因此在生成答案之後，務必進行確認及檢查。

為了檢視ChatGPT的使用成果，東京都數位服務局設計了103個情境交由ChatGPT作答，並整理出適合與不適合利用ChatGPT的業務內容。

適合使用ChatGPT的業務內容包括寫作文章，例如提問「向小朋友解釋什麼是ChatGPT？」，就能得到簡潔易懂的答案。又或是詢問代碼，像是「請告訴我在Microsoft Excel中創建圖表的代碼」，也能得到正確答案。

但ChatGPT也不是萬事通，因為使用的學習資料只到2021年9月為止，因此詢問它當今的日本首相是誰，得到的答案是，「很抱歉，我的知識只到2021年9月為止，無法提供正確情報。建議若要得到最新情報，請到值得信賴的媒體或官方網站確認」。

另外，ChatGPT也不會算數學。東京都數位服務局問了它一個數學問題，「請利用120日圓、94日圓、84日圓、63日圓，以及1日圓的郵票，以最少的郵票張數，組合出406日圓以上的郵資」。

根據數位服務局製作的使用指南，他們得到的答案是「120日圓的郵票3張、94日圓的1張、84日圓的1張、63日圓的1張、1日圓的45張」，得到的郵資是646日圓，使用的郵票竟然多達51張，答案實在不怎麼高明。