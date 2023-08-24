中國千人計畫改名後復活 悄吸半導體精英

在截至2018年為止的10年間，中國根據一項資金雄厚的計畫持續尋求吸納在國外訓練過的菁英科學家，華府認為該計畫對美國利益和技術優勢構成威脅。這項計畫如今已悄悄捲土重來。

根據3名知情人士說法，以及路透社檢視2019年至2023年的500多份政府文件，中國「千人計畫」（Thousand Talents Plan）在美國對科學家進行調查期間一度停擺，兩年後卻又以新的名稱和形式悄悄恢復；這是中國為提高技術水準所廣泛推行的任務一環。

這3名消息人士告訴路透社說，新的招聘活動所提供福利，包括購屋補助和傳統上皆有的簽約金，金額約為人民幣300萬至500萬元（約新台幣1,328萬至2,213萬元）。

中國所推行的人才招聘計畫，分別在政府不同層級實施，對象含蓋海外中國人與外國專家。

根據國家和地方政策文件、網路招聘廣告和直接知情人士等人說法，目前「千人計畫」主要已由工業和信息化部監督的「啟明計畫」（Qiming）所替代。

中國國務院新聞辦公室和工信部都未回應有關啟明計畫的提問。

兩名知情人士表示，啟明計畫招募人才涵蓋科學與技術領域，包括半導體等「敏感」或「機密」的範疇。

美國長期以來一直指責中國竊取美國的智慧財產權與技術，北京則反駁這是出於政治動機的指控。

美國國家反情報與安全中心（NCSC）發言人包伊德（Dean Boyd）被問到中國這項人才招募計畫時表示：「外國對手和戰略競爭者都明白，獲得美國和西方頂尖人才，往往和取得技術本身一樣好。」

包伊德說：「當這種招募活動造成內在利益或承諾衝突時，可能會對美國經濟和國家安全構成風險。」