金融素養不足? 符合5特徵恐成「山道猴子」

「山道猴子的一生」揭露年輕人金融素養不足，落入以債養債的悲慘下場，根據台灣金融研訓院進行的年輕人金融素養調查，無嚴謹紀律管理支出比重高達85.7%，金研院示警，年輕人若符合5項特徵，恐成山道猴子翻版。

網路影片「山道猴子的一生」近期爆紅，內容講述一名年輕超商店員虛榮心作祟，在背負學貸下又貸款買重機，面對已然吃緊的財務，該名年輕人又打腫臉充胖子替女友出錢買車、貸款改車，後來要修車卻付不出高昂費用，轉向身邊親友借錢，一生沉迷虛幻的網紅形象未能覺醒。

台灣金融研訓院2022年10月11日至17日與社群平台Dcard合作進行「大專生金融素養調查」，主要是為分析時下大專院校學生金融素養態樣，透過Dcard網路問卷進行的調查，總計蒐集1000份有效樣本，填答問卷年齡介於19至25歲區間。

台灣金融研訓院傳播出版中心所長傅清源接受中央社採訪表示，根據調查結果，自評對金融知識不太了解的年輕人占比達46.8%，完全不了解的比重達6.7%，合計有53.5%、過半年輕人自知對金融知識了解不足。

收入方面，有70.3%年輕人有家人金援，61.7%有課餘打工，但進一步觀察年輕人收入用途，以娛樂交際費用占比最高、達77.1%，其次才是生活必要開銷、比例73.3%，至於用於孝親費用比例最低，僅7.1%年輕人勾選。

對照支出管理，有48.3%年輕人會記錄支出並定期檢視；有33%年輕人不記錄支出，僅偶爾檢視；有4.4%年輕人完全不進行預算規劃也不記帳。至於會設支出預算並嚴格控管的年輕人，占比僅14.3%。

在儲蓄觀念上，有41.6%年輕人每月定額儲蓄，有40.4%是花費有剩餘再儲蓄，有4.2%從來不儲蓄，有收入就全額儲蓄的年輕人比例為13.8%。

傅清源表示，年輕人應留意自身是否符合5大特徵，避免淪為「山道猴子」。第一，根據調查，自評對金融知識相當了解的年輕人比重僅占4.2%，有過半年輕人對金融知識了解不足。

第二，有77.1%年輕人收入會用於娛樂交際，高於會用在生活必要開銷的年輕人比例。

第三，傅清源直言，雖然「會記錄支出並定期檢視」的年輕人占比高，但實際上這並不算有嚴謹紀律管理支出，僅是會看看而已，換言之，沒有嚴謹紀律管理支出的年輕人高達85.7%。

第四，「佛系儲蓄」加上從來不儲蓄的年輕人占比達44.6%，意味無定期儲蓄習慣的年輕人占比超過4成。

第五，在理財行為上，僅38.3%年輕人勾選會按時繳納信用卡應繳全額。傅清源提醒，若未按時全額繳納卡費，將可能影響個人信用分數。

延伸閱讀

不想被當猴子該騎哪種機車?一票人推這台

「山道猴子」紅什麼？呂秋遠律師歎1關鍵

《山道猴子》教大家的事 網列5大理財地雷