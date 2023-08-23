印度今挑戰登陸月球南極 將全程直播

印度月球登陸器預定今天傍晚「軟著陸」於月球南極，印度太空研究組織（ISRO）將全程直播。如果執行順利，印度將成為首個成功讓登陸器著陸於月球南極的國家。

印度於7月14日啟動月球飛船3號（Chandrayaan-3）任務，以火箭把推進模組送上地球軌道，推進模組接下來轉換至月球軌道，經過一段時間繞行與減速後，釋放出登陸器，進入最關鍵的降落環節。

登陸器預定台北時間今晚8時34分著陸在月球南極，ISRO將於台北時間今晚7時57分開始在官方網站、社群網站X（先前推特）、臉書、YouTube以及國營全印電視台（Doordarshan）等平台，直播整個過程。

視月球屆時的環境條件而定，著陸過程可能費時30分鐘，也有可能延後至27日重新嚐試。

這是印度的第3次月球探險任務。2008年10月的月球飛船1號任務，登陸器依計畫成功以撞擊方式「硬著陸」於月球；2019年7月，月球飛船2號任務嚐試軟著陸，但登陸器因通訊斷絕而失控墜毀。

此次印度設定的著陸地點在月球南極附近。如果著陸成功，登陸器將打開艙門放出探測車，執行為期一個「月球天」的地質研究，相當於14個「地球天」。

此前，美國、中國以及當年的蘇聯，都曾成功軟著陸於月球，但地點都不在月球南極。根據ISRO科學家的說法，月球南極永久籠罩在黑暗與寒冷之中，且地形更具挑戰。