中國單身人口逾2億 專家說因年輕人太宅

中國年輕未婚單身人口達2.39億人，且初婚年齡延後至28.67歲；有專家表示，調查年輕人為何不婚不戀，原因包括社交圈子固定、太宅及不喜社交，但有網友直言，原因很簡單就是窮。

8月22日是農曆七夕情人節，綜合陸媒報導，據2022年中國統計年鑑數據顯示，截至2021年，全國15歲以上單身人口約為2.39億人。

此外，中國年輕人婚育年齡也普遍推遲，據2020年「中國人口普查年鑑」顯示，平均初婚年齡28.67歲，比2010年的24.89歲增加了3.78歲。

中國單身人群越來越龐大，中國科學院心理研究所簽約心理諮詢師鄭莉接受環球時報採訪時說，根據調查，年輕人不婚不戀的理由，主要是社交圈子固定、太宅不喜社交、不善表達自己及閒暇時間忙於上網等。

鄭莉認為，長久以來，中國教育制度以智力學歷教育為主，從小到大學培養的都是各種生存的能力，而與戀愛、情商等相關的知識灌輸極少，造成年輕人普遍缺乏談情說愛的能力，往往面臨上學期間父母禁止戀愛，畢業之後父母催促結婚的尷尬局面。

她認為，解決年輕人婚戀難的問題，單身青年要從根本上著手，即主動接受成人情感教育，補上孩童時代所缺的情感課，並規劃好社交表格，強迫自己打破固定的社交圈及訓練表達能力。

不過，部份網友不認同這番評論，網路上不少留言表示，最直接原因就是「窮」，「生活太難」、「結不起」、「沒錢」等。

也有部份網友質疑這項統計，指15歲才高一就納入未婚人口統計範圍是不是太廣了，才導致單身人口如此高。