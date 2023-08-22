外資來台意願減？經部秀僑外投資額回應

針對民眾黨主席柯文哲談及外資因政治情勢影響投資意願，經濟部表示，2016年累計至今，僑外投資台灣超過新台幣2兆元，去年僑外來台投資金額達133億美元，更創15年新高；此外，歐盟為台灣最大外資來源之一，去年雙邊貿易總額年增近10%。

柯文哲近日接受媒體訪問時談到，與歐盟「一些人」吃飯，說對台投資都延到明年1月以後。對此，經濟部投資業務處今天透過新聞稿表示，歐洲指標外商如荷商艾司摩爾（ASML）、德商默克、丹麥商沃旭、法商液空集團皆持續投資台灣，與其聽「一些人」說，反而是看總體投資數據比較準確。

經濟部表示，經濟部長王美花與歐盟成長總署副總署長麥夫（Maive Rute），今年5月共同在台北召開產業對話會議，有共識深化產業聚落合作；經濟部次長陳正祺則在6月直接訪問歐盟總部，會見相關官員和議員。

根據投審會統計，經濟部指出，歐盟為台灣最大外資來源之一，在2018年至2022年，投資金額就占了歷年累積投資總額的35%。歐盟也是台灣的第4大貿易夥伴，2022年雙邊貿易總額超過750億美元，相當於新台幣2兆2500億元，比2021年成長9.51%。

經濟部強調，台歐雙方在產業聚落、科技研發等經濟議題上，有互補互利的合作關係，而台灣近年在國際供應鏈上的關鍵地位，也讓世界各國都加大投資台灣的力道。

經濟部表示，2016年到2023年7月，僑外來台投資已達779億美元，換算已超過新台幣2兆3000億元，其中2022年的133億美元，更創15年新高。此外，「投資台灣三大方案」迄今已帶動約2兆975億元的投資，顯示台灣仍是國內外投資的關鍵選擇。

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