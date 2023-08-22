AI年會9/15舉行 林百里將分享人工智慧前景

代工廠廣達受惠於人工智慧（AI）伺服器與車用業務成長，今年以來股價飆漲。廣達董事長林百里與技術長張嘉淵將於9月15日共同出席2023台灣人工智慧年會，以生成式AI為主軸發表演講，外界關注林百里對AI前景看法。

台灣人工智慧學校主辦的台灣人工智慧年會（Taiwan AI Academy Annual Conference）今年邁入第6年，是台灣AI生態圈最具影響力的活動之一，與會者預估將近1000人，依照往年統計，7成來自產官學研創各界，3成是博碩士及大學生。

今年年會主題訂為「生成式AI開啟的技術與產業革新」，2天議程共規劃5場Keynote演講、2場Panel Discussion座談與近50場Session Talk交流活動。

林百里8月上旬受訪表示，對AI應用仍然長期看好，廣達即便面臨挑戰仍會努力，並持續布局AI領域，至於客戶訂單狀況則不便透露。

廣達今年第2季歸屬於母公司稅後淨利新台幣101.25億元，季增56.4%，年增1.55倍；每股盈餘2.63元，創單季歷史新高。原本廣達估2023全年整體伺服器營收將年增個位數百分比，因下半年AI伺服器需求較強，已將全年伺服器營收年增率上修為雙位數百分比。