輝達發飆了 法人：台股關注AI概念股動向

美股主要指數21日多數收高，那斯達克指數勁揚206.81點，尤其AI概念股領頭羊輝達大漲逾8%最受矚目。法人表示，輝達（NVIDIA）財報即將出爐，將牽動台股走向，是市場近期關注焦點。

不畏公債殖利率持續攀高，美股多數收漲。道瓊工業指數下跌36.97點，跌幅0.11%；標準普爾500指數上漲30.06點，漲幅0.69%；那斯達克指數上揚206.81點，漲幅1.56%；費城半導體指數上漲98.01點，漲幅2.83%。

國內外產業訊息方面，保瑞集團與晨暉生技共同宣布透過換股策略結盟，保瑞以旗下保聯公司普通股0.89股換發晨暉普通股1股，取得晨暉36%股權，成為最大單一股東，最快11月納入合併營收報表。

長榮海運21日以每股新台幣35元，處分32萬5402張長榮航，處分利益54.61億元，處分後長榮海運對長榮航的持股餘額約40萬1139張，持股比例7.43%。

台船獲國防部「浮塢新建」案標案，全案總金額8億6005萬5000元，預定2026年完工交塢。

法人表示，人工智慧（AI）族群近期面臨漲多回檔修正壓力，不過仍為市場關注的焦點，AI晶片廠輝達財報即將出爐，表現結果將牽動AI族群與台股後市，備受矚目。