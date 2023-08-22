高雄小港鳳山與三民等3區 昨陸續停電

高雄周一3度停電，包括小港、鳳山、三民等3區皆發生無預警停電。三民區在晚間9時許共1482戶停電，經搶修截至晚間10時許復電1058戶，目前仍有424戶停電。

台灣電力公司高雄區營業處發布訊息指出，三民區在晚間9時33分無預警停電，包括同盟一路、吉林街、北安街、合安街等一帶，共1482戶停電。台電獲報後出動人力搶修，但因地下線路巡查不易，維修人員持續檢查故障點，詳細停電原因仍待查。

小港區21日下午2時許也發生無預警停電，二苓路一帶約261戶停電。有民眾在社群媒體臉書（Facebook）抱怨，高雄今天氣溫超高，那麼熱的天氣停電真的要人命。

台灣電力公司鳳山區營業處指出，21日下午2時17分因四路分歧開關匯流排故障，造成小港區二苓路一帶約261戶停電；為避免事故擴大也在下午3時30分停電更換故障設備，受影響用戶數共358戶。

鳳山區處表示，搶修前已通報里長，請里長協助通知停電訊息，造成用戶不便相當抱歉，全數已於下午5時2分復電。

另外，鳳山區今晚7時許也發生路燈停電狀況，包括北賢街、北仁街、北昌三街等區域路燈不亮。鳳山區處表示，經查是架空路燈變壓器熔絲遭外物碰觸熔斷，疑似為松鼠誤觸，在晚間8時45分已更換設備，路燈全數放亮。