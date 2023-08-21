研調:8月電視面板月漲3.7％起跳 上看5.6％

研調機構集邦科技今天公布8月下旬面板報價，電視面板較7月上漲3.7%至5.6%；液晶顯示器（Monitor）面板漲0.2%；筆電面板多數尺寸持平，但14吋上揚0.4%。

集邦科技研究副總經理范博毓指出，進入8月後，市場對於電視品牌客戶需求看法不一，雖然第3季的採購動能依然成長約7%，但已較7月當時的預估值下滑。

范博毓表示，面板廠依然抱持著按需求生產的策略操作，調整電視面板產能稼動率，加上其他應用大尺寸面板上漲趨勢不明顯，讓面板廠必須持續積極推升電視面板價格。因此，8月電視面板價格仍維持較強漲勢。

他觀察8月液晶顯示器面板市場，因消費機種需求逐漸攀頂，商務機種需求依然不振，因此品牌客戶對於接受價格上漲的態度仍較保守，不過面板廠依然釋放想要調漲價格的想法，因此8月液晶顯示器面板價格將僅呈現微幅上漲的局面。

筆電面板部分，集邦調查，由於第3季一線品牌客戶需求成長空間有限，因此對於筆電面板價格全面性上漲持較保守態度，目前大部分品牌僅能接受低階機種面板微幅調漲價格；至於中高階機種筆電面板，目前僅有特定面板廠針對特定客戶偏低的價格作微幅的上調，主流客戶價格調整空間則不多。

延伸閱讀

面板報價上揚 專家這樣看面板供應鏈後市

友達、群創7月營收年增雙位數 面板估續漲

下半年旺季到 面板雙虎蓄勢待發