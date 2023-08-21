聚焦輝達財報 法人：台股短線震盪整理

輝達預計23日公布財報，法人表示，市場觀望等待輝達釋出最新方向球，短線盤勢預期將進行區間震盪整理，可聚焦跌深及具題材族群。

輝達（NVIDIA）財報、全球央行年會將在本週陸續登場，加上中國大陸擬中止ECFA，市場擔憂不確定性升溫，壓抑上週盤勢，周五指數下跌135.35點，收在16381.31點，成交值新台幣3802.22億元，週線連3黑。

法人表示，美股近期持續修正整理，台股近期亦進入震盪整理，電子持續擔綱盤面主流。輝達財報數據不僅為市場觀盤重點，也將是AI產業發展的風向球，由於輝達、超微（AMD）、微軟（Microsoft）、Google帶動全球AI熱潮後，美中兩大國開始積極布局AI產業，並插旗中東及非洲市場，有利於台股相關供應鏈需求，並牽動台股AI概念股走勢。

此外，全球央行年會，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）預計將於25日發表談話，屆時有望透露重大貨幣政策舉措，或是重要轉折觀察。短期盤勢不排除位於區間箱型整理，伺機架構短中期底部區。

日盛上選基金研究團隊表指出，台股評價反彈至長期均值位置後，個股表現可望超越大盤，選股重於選市。