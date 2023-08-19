陸房產狂爆雷 1中介機構遭欠佣金逾40多億

中國房地產行業不景氣，恆大、碧桂園等大型地產開發商接連爆發財務危機，房產中介機構如今拿不到銷售佣金，甚至被拖欠6、7年時有所聞，深圳中原遭拖欠佣金逾40多億元。

據第一財經報導，近期一份「關於深圳中原反饋墊付佣金相關事宜的通報」的文件在網上流傳，當中提及的「各開發商／代理商尚未支付深圳中原的佣金超過10億多元」的訊息引發關注。

深圳中原成立於1997年，是深圳主要的房地產中介結構之一，屬於中原集團。

此前網上出現一條關於深圳中原員工索要佣金的影片，當中深圳中原多名員工聚集在該公司董事長總經理鄭叔倫辦公室，問他「能不能先發員工的提成」？有員工指出，有的佣金已經拖欠6、7年，希望得到解決方案。

報導指出，深圳中原已經提出起訴，起訴的主要開發商和項目包含佳兆業、恆大、寶能、世茂、龍光、吉祥里。

根據上述網上流傳的文件指出，近年來，房地產行業不景氣，各大開發商資金鏈斷裂相繼爆雷，無法正常支付中原集團及旗下相關公司的銷售佣金，導致公司連續鉅額虧損，經營舉步維艱。

據統計，各開發商／代理商尚未支付深圳中原的佣金超過人民幣10億多元（下同，約新台幣40多億元），在法院已經啟動訴訟追佣金的金額達5.35億元，其中法院已經裁決，在強制執行為金額超過了4億元，待判決的金額1.35億多元。

報導指出，按照房地產銷售行業多年來的慣例，銷售人員的收入包含基本工資和佣金提成，佣金提成需要在收到開發商／代理商的銷售佣金之後發放。

報導說，中原集團和深圳中原在未收到開發商／代理商銷售佣金的情況下，不具備先墊付員工提成及合作方佣金的先決條件。不過，由於部分特別員工的生存困境，中原集團董事局決定，向有特別困難的員工發放特困撫恤金。

中原集團董事局另決定，即日起成立重大項目追佣跟進專案組，負責後續的追佣工作。

一名中原內部的人士指出，「行業艱難，整個鏈條沒有贏家，鏈條上已經有很多大大小小墊付佣金的供應商死了。」深圳中原目前運營正常，扛著10多億壞帳但仍堅持準時發工資。

報導另指，中原提及的上述開發商目前幾乎已爆雷，並正在進行債務重組，像是恆大已經資不抵債。在此情況下，即使打贏官司，最終何時能拿到佣金，也還是一未知數。

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