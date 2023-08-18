港股墜熊市 大陸經濟陷困境又一跡象

香港股市今天進入熊市，自年初高點至今下跌21%。原因是投資人日益擔心，中國房地產業的惡化狀況可能會蔓延到更廣泛的經濟領域。

「紐約時報」（The New York Times）報導，主要由中國企業組成的港股恆生指數大幅下跌，正值中國經濟面臨成長力道持續減弱。中國經過3年嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制後，外國投資下降、消費者支出減少、房地產市場陷入動盪。

恆生指數今天收盤下跌2.05%，本週總結挫跌約6%，本月迄今為止跌幅已超過10%。

熊市定義為股市從最近期高點下跌至少20%，是投資人對經濟持嚴重悲觀看法的相對罕見訊號。

人們對中國的擔憂，以地產業危機為核心。近期遭受最嚴重打擊的企業之一是房地產巨擘碧桂園，目前股價不到港幣1元；另一家地產開發大企業恆大集團則因難以與債權人就數百億美元債務重組達成和解，昨天向美國法院聲請破產保護。

中國政府去年12月取消令經濟活動大幅縮減的極端「清零」政策後，中國股市出現反彈。但隨著一連串令人擔憂的經濟數據出爐，人們對於中國持久復甦抱持的希望逐漸消失。

這些數據包括物價下跌，使得通貨緊縮的威脅升高；零售銷售和工業生產不如經濟學家預期，房地產投資也逐漸減少。

作為中國經濟基石的出口已經萎縮，人民幣匯價也跌至數年來最低點。多家主要銀行均已將今年中國經濟成長率預測下調至低於北京目標的約5%水準，而根據最新官方數據，中國目前經濟與去年同期相較成長率僅約3%。

中國決策官員為了應對情勢，採取了一系列措施來鼓勵消費者支出及銀行放款。中國央行中國人民銀行也已將主要利率下調至新低。但這些行動對於提振投資人信心或帶動經濟活動，至今成效不大。

中國面臨的一大問題是債務，尤其是嚴重依賴房地產市場的地方政府負債。中國目前總體債務相較於國內生產毛額（GDP）的比例已經高於美國。

因此股市失去動力。香港股市已連跌6天，且過去10個交易日中有8天下跌。

中國股市也大幅下跌。由上海和深圳證券市場選取300檔A股編制的滬深300指數已自1月高點下跌約10%。

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