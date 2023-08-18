哥倫比亞6.1級地震撼動首都 已傳1死

哥倫比亞規模6.1地震撼動首都 民眾倉皇逃上街

根據哥倫比亞國家地質單位，一場規模6.1的地震撼動哥國首都波哥大（Bogota），導致警報大作，數以千計驚慌失措的民眾紛紛撤出辦公室和餐廳，街頭短暫瀰漫恐懼氣氛。

綜合法新社與路透社報導，哥倫比亞地質調查所（Colombian Geological Service）在社群媒體貼文表示，地震發生時間為17日下午12時4分（格林威治時間17時4分），震央在哥國中部埃爾卡爾瓦里奧鎮（El Calvario）。當地位於波哥大東南方40公里。

美國地質調查所（USGS）測定規模為6.3。

幾分鐘後當居民都擠在街上時，又發生餘震。根據哥國地質單位，餘震規模為5.9。

在波哥大鬧區附近工作的43歲民眾阿拉康（Adrian Alarcon）說：「地震很強烈，持續很久。…我同事都站起來互看，想說我們要怎麼辦？」

「我覺得自己很脆弱。你的人生一秒就變了，你什麼都不能做，只能逃命。」

哥倫比亞地震規模6.1釀1死

南美洲國家哥倫比亞17日發生強震，撼動首都波哥大，居民驚恐逃到街上，還有1名女性身亡。美國地質調查所（USGS）指地震規模為6.3，但哥國國家地質機構通報規模為6.1。

路透社報導，上述死亡案例發生在波哥大（Bogota）東南部的馬德雷納區（Madelena）。市長羅培茲（Claudia Lopez）在社群平台X寫道，一名女子在地震期間摔出窗外死亡。

羅培茲表示：「我們為這起唯一的嚴重事故感到遺憾：一名女子似乎因為緊張，從馬德雷納區一棟住宅的10樓跳出去。」

哥倫比亞國會通報議院受損，天花板上的裝飾被震落，掉到下方桌子上，所幸無人受傷。

哥國民防單位指出，首都東南方的卡爾瓦里奧市（Calvario）全市進行疏散，這個區域內的窗戶因地震受損；鄰近的維拉維辛西奧（Villavicencio）則發生山崩，民防人員正在確認有無進一步災情。

地震發生後，人們紛紛湧上街頭，幾分鐘後又發生餘震。哥倫比亞國家地質機構估計第2次地震規模5.6，然後又發生規模4.8的餘震。