與沙國復交 伊朗外長訪利雅德拚改善關係

伊朗、沙烏地阿拉伯兩國在中國斡旋下和解之後，伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）17日訪問沙國，這是多年來首度有伊朗最高外交官員訪問沙烏地。

美聯社報導，伊朗與沙烏地向來把彼此當成爭奪中東影響力的宿敵，但在艾密拉多拉安到訪之際，兩國正試圖緩解彼此的緊張關係。

然而挑戰依然存在，尤其伊朗推動核子計畫、沙烏地阿拉伯帶頭在葉門作戰，再加上中東水道的安全等，都是兩國之間的癥結點。

艾密拉多拉安訪問沙國首都利雅德（Riyadh）之際，兩國正在著手恢復駐對方國家的外交使團，伊朗駐沙國新任大使艾納雅蒂（Alireza Enayati）與艾密拉多拉安同行。

艾密拉多拉安與沙烏地外長費瑟親王（Prince Faisal bin Farhan）會面後，在鏡頭前發布聲明。

艾密拉多拉安坦言，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）希望正式訪問沙烏地阿拉伯，還說「我們認為，達成區域安全與發展的信念不能破裂」。

2015年沙烏地阿拉伯阿布杜拉國王（King Abdullah）辭世，時任伊朗外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）赴沙國悼念，從那之後到艾密拉多拉安這次訪問前，都沒有伊朗外長正式訪問沙國。

2016年，沙烏地阿拉伯處決一名知名什葉派教士和其他46人，引發示威活動，幾天後抗議者闖進沙國駐伊朗外交機構，沙烏地隨後與伊朗斷交。