截至8/16台股累漲16.33％ 亞鄰僅次日本

金管會證期局今天揭露，今年截至8月16日止，台股漲幅達16.33%，表現優於韓國、上海、深圳、新加坡、香港等亞鄰國家市場，僅次於日本漲幅21.74%。

台股今天回測半年線後強拉，上下沖洗近290點，隨高價股回神、AI股翻紅、金融跌幅收斂，終場台股收在16,516.66點，上漲69.88點，漲幅0.42%，台股收復5日線、半年線有撐，重返16,500點之上。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會說明，美國4大指數前一交易日全面收黑，今天亞股普遍下挫，觀察台股收盤漲幅0.42%，同時段香港跌幅0.78%、日本跌幅0.57%、新加坡跌幅0.51%、韓國跌幅0.49%、上海跌幅0.32%。

若觀察今年截至8月16日止，台股漲幅16.33%，相較日本漲幅21.74%、韓國漲幅12.93%、上海漲幅1.97%、新加坡跌幅1.16%、深圳跌幅3.96%、香港跌幅7.34%，台股表現優於韓國、上海、新加坡、深圳及香港等亞洲主要市場。

高晶萍表示，今年截至7月底台股本益比為16.8倍，現金殖利率達3.53%，加計股票股利達3.62%；另今年前7月上市櫃公司累計營收達21.32兆元，雖年減11.44%，仍為歷年同期第3高，台股基本面尚稱穩健。

若從日均量檢視，今年截至8月16日止，台股集中市場日均量為2,759.45億元，年增3.72%；相較日本日均量年增8.07%、韓國年增3.49%、深圳年減5.24%、上海年減7.68%、新加坡年減15.18%、香港年減13.79%，台股優於韓國、深圳、上海、新加坡、香港等亞洲主要市場。

截至今年8月16日，台股信用交易整戶擔保維持率為174.21%，遠高於130%追繳門檻。

高晶萍強調，未來市場仍會受到美國通膨、主要國家升息走向及俄烏戰爭等因素影響，金管會將密切注意後續美國聯準會（Fed）升息情形，並關注外資資金匯出入動向對台股影響，適時採行相關措施。

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