美股收黑 法人：台股觀察半年線支撐

美國聯準會對是否再升息意見分歧，美股收黑，台股16日小跌8點收在16446點，外資持續賣超台股。法人指出，美股回穩訊號尚不明顯，台股後續持續觀察半年線支撐力道。

美國聯邦準備理事會（Fed）公布7月會議紀要，聯準會官員對是否再升息意見分歧，美股收黑，道瓊工業指數下跌180.65點或0.52%，收34765.74點，標準普爾指數下挫33.53點或0.76%，收4404.33點。

以科技股為主的那斯達克指數挫跌156.42點或1.15%，收13474.63點，費城半導體指數下滑73.88點或2.08%，收3480.08點。

台股加權指數16日小跌8.02點，收在16446.78點，成交值新台幣3274.01億元，人工智慧（AI）概念股勁揚有撐。三大法人自營商賣超21.62億元，投信買超61.62億元，外資及陸資賣超163.8億元，合計賣超123.8億元。

根據統計，外資已連5個交易日賣超台股，過去12個交易日中，有10日賣超台股，累計8月至16日，外資賣超台股累計規模約901.05億元。

在台指期淨部位，三大法人16日淨空單減少2249口至6634口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少1212口至2370口。

儘管台股走弱，新台幣匯率在出口商進場拋匯提供支撐下，得以終止連4貶，16日收盤收在31.895元，升值4分，

本土期貨法人指出，台股16日以長下影線作收，回測半年線約16283點有守，不過短線型態仍偏弱，加上美國聯準會仍不排除再升息、美股下挫，回穩訊號尚不明顯，台股後續持續觀察半年線支撐力道。

外資7月獲利了結AI概念股，單月賣超台股逾千億元並淨匯出近47.02億美元，8月上旬續抽腿台股，金管會主委黃天牧16日表示，若資本市場有基本面，不必過度聚焦短期進出。

近期中國大型地產開發商碧桂園陷入流動性壓力，中植系公司群同樣爆雷，黃天牧16日表示，台灣金融體系相對有韌性，他對台灣金融體系有信心。