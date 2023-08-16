秘魯發現新蛇品種 命名「哈里遜福特」

好萊塢男星哈里遜福特以「法櫃奇兵」系列電影聞名，劇中主角印第安納瓊斯相當怕蛇，但科學家最近在秘魯發現新品種的蛇，選擇以哈里遜福特命名，以表揚他對倡導環保的貢獻。

英國廣播公司（BBC）及德國之聲（DW）報導，德國、美國及秘魯科學家最近發現了一種新品種的蛇，並以哈里遜福特（Harrison Ford）作為該蛇類的學名，稱為Tachymenoides harrisonfordi。

「德國爬蟲學和爬蟲養殖學會」（German Society for Herpetology and Herpetoculture,DGHT）15日公布這個新蛇種的學名，以表揚哈里遜福特對環保倡議的貢獻。

哈里遜福特是非營利「國際保育組織」（Conservation International,CI）副主席，他在得知上述消息後表示，他感到十分榮幸。

在此之前，科學家也曾將新發現的螞蟻及蜘蛛品種，依哈里遜福特的名字為牠們命名，學名分別為Pheidole harrisonfordi及Calponia harrisonfordi。

有趣的是，哈里遜福特曾飾演的「法櫃奇兵」系列電影主角印第安納瓊斯（Indiana Jones）在劇中其實相當怕蛇。

對此，哈里遜福特在聲明中戲稱：「這些科學家一直以我的名字為動物命名，但牠們總是那些嚇壞小孩子的動物。」