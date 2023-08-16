響應再生能源政策 富壽參與星鱻電力現增

富邦金旗下富邦人壽今天召開董事會，通過按原持股比例參與星鱻電力現金增資，最多不超過新台幣8.265億元，累計富邦人壽對星鱻電力投資總額將達11.415億元。

星鱻電力是由富邦人壽與國內產業型公司及國內大型壽險公司共同合資設立、100％投資在國內漁電型太陽能電站為主的控股公司。星鱻電力自成立以來，委由專業團隊進行案場開發、規劃設計及併網發電後的營運維護等事項。

富邦人壽今天召開董事會通過，將依「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」相關規定，按原持股比例3成參與星鱻電力股份有限公司現金增資，最多不超過8.265億元，須報經主管機關核准始得辦理投資。

若加計2022年公告金額，累計富邦人壽對星鱻電力投資總額將達11.415億元。

富邦人壽表示，響應政府推動再生能源政策，此次參與以投資興建國內太陽能電站為主的星鱻電力現金增資，即著眼於支持政府鼓勵長期資金投入至再生能源領域，同時考量此為長期穩定收益型的投資標的。

星鱻電力為擴大投資、深化綠能基礎設施布局，評估目前開發中及建置中的案量後，擬規劃辦理現金增資27.55億元，實際增資時程將採分次進行，以最高現金使用效率並為股東創造最佳現金收益率為原則。

延伸閱讀

富邦壽參與禾碩綠電現增 累計投資將逾6億

富邦人壽強化ESG 拚永續領航

台壽參與禾碩綠電增資案 上限3億元