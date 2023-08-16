陸突降息曝金融危機？學者分析背後原因

中國降息震驚市場，台經院所長吳孟道分析，市場擔憂中國人行可能看到更多金融危機的訊號，才會閃電出手，但他認為不須過度擔心，因為中國並非資本市場的玩法，不會真的發生金融風暴；這次降息，主要作用是刺激市場融資意願。

中國人民銀行（中國央行）15日無預警降息，將中期借貸便利（MLF）利率下調15個基點，7天期逆回購利率調降10個基點。市場認為，這次出乎意料的調整和中國經濟復甦乏力有關。

吳孟道分析，中國利率有很多種，這次下調的MLF利率，會引導市場借貸利率下降，減輕企業的利息負擔；7天期逆回購利率則影響銀行與銀行間拆放，減少銀行資金壓力。整體來看，人行希望壓低資金成本，進而刺激市場融資意願。

儘管中國執行寬鬆政策一段時間，這次降息仍讓市場相當震驚，吳孟道表示，關鍵在於人行這次「很臨時」，讓人聯想到房地產巨頭碧桂園陷入風暴，以及中國央企中融國際信託驚傳暴雷，人行是不是看到更多額外跡象，認為這波房地產低迷之勢可能產生連鎖效應，引發更大的金融危機，才要閃電出手，畢竟金融危機初步都是從細微徵兆開始發生。

不過吳孟道認為，擔心歸擔心，這些憂慮「看看就好」，一是中國政府權力很大，可以執行強力的政策工具及措施，第二，資本市場是由市場反映各種預期、擔憂，但中國畢竟不是歐美資本市場的玩法，即便有危機，「只是看中國政府決定讓它爆到什麼程度」。

吳孟道指出，中國常講「維穩」，要維穩自然要拿出牛肉，因此市場掀起風浪時，政府一定要做出宣示，展現人行有工具可以應付市場擔心的事情，形同對內注射強心針。

至於中國降息是否會產生外溢效應，進而影響其他國家的央行決策，吳孟道說明，美國聯準會貨幣政策會引發資金移動，外溢效果明顯，因此大部分國家央行會參考聯準會決策，再來思考國內貨幣政策；中國同樣是龐大的經濟體，但中國人行影響力還沒有這麼大。

吳孟道解釋，中國降息的意義並非資金移動，而是從實體經濟傳導到往來密切的國家；舉例來說，越南與中國經貿往來密切，最近越南降息，原因之一便是中國經濟復甦不如預期、需求疲弱，當中國不好、越南也不好，便會影響越南央行貨幣政策的考量。

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