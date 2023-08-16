中國經濟能否復甦? 家庭支出是重要關鍵

COVID-19疫情後，中國經濟復甦乏力，分析指出，在基礎建設、房地產投資等經濟成長推動力不再的情況下，經濟振興關鍵將取決於可否使家庭支出增加，投入消費、減少儲蓄。

路透社今天報導分析，2008年金融海嘯、2015年資本外流恐慌期間，中國政府透過大力推動基礎設施、鼓勵房地產市場投資等措施走出困境；中國現況卻是地方債台高築、房地產風險激增，振興經濟關鍵恐在於能否拉高家庭消費支出。

分析提到，中國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後重新開放，經濟學家原先預期的報復性消費狂潮沒有出現；疫情發生前，中國家庭消費支出所占國內生產毛額（GDP）比率為世界最低水平，這是中國過度依賴舉債驅動投資的經濟失衡表現之一。

經濟學家認為，中國恐陷通貨緊縮困境，通貨緊縮將加劇經濟放緩、加深債務問題，倘若中國政府沒有推出更多財政刺激措施，中國可能很難實現今年經濟成長率約5%目標；不過中國地方政府債務問題難解，是否有能力推出大規模財政刺激存在不確定性。

經濟學家指出，提高家庭消費支出在GDP比重的措施有其必要，政府可選擇透過消費券、大幅減稅、鼓勵工資成長達成目標，或可建立一個包含更高額養老金、失業救濟金的公共服務社會安全網促成。

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