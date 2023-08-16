大陸連環暴雷 黃天牧這樣看台灣金融體系

近期中國大型地產開發商碧桂園陷入流動性壓力，中植系公司群同樣暴雷，金管會主委黃天牧今天表示，台灣金融體系相對有韌性，他對台灣金融體系有信心。

近期中國地產巨頭之一碧桂園有2筆美元債息跳票、11檔境內公司債停牌，中國央企中融信託則因投資房產失利暴雷，部分金融產品停止兌付，中國市場風險是否波及其餘金融市場，掀起高度關注。

黃天牧今天出席「信託業推動信託2.0計畫評鑑第2期頒獎典禮暨研討會」，他接受媒體聯訪時表示，台灣金融體系相對有韌性，他對台灣金融體系有信心。

黃天牧指出，處於全球化時代，任何一個地方金融或經濟有變動，多少都會受到一定程度影響，中國就位於台灣海峽對岸，但根據金管會調查，無論對碧桂園或中植系，台灣曝險都很有限，金管會仍會提高警覺，注意各地區經濟金融情勢的變動。

針對外界形容中國版「雷曼風暴」正在發生，黃天牧直言「我們要很小心使用『金融風暴』這個詞」，專業上要符合一定條件才會如此定義，他相信外界是想表達對金融情況不確定性的憂心，不過台灣金融業對中國曝險已漸漸降低，今年6月底國銀對中國曝險占淨值比已不到24%。

近期國際金融評級機構穆迪（Moody’s）調降數家美國中小型銀行信評，黃天牧強調，即使有信評機構調整美國部分金融機構信用評等，目前台灣金融體系仍相對具韌性且健全，「我是有信心的」。

他說，無論企業或商品信用等級遭調降，金管會都會密切注意，目前看起來，台灣金融體系都相對有韌性；至於本國銀行銷售理財商品給客戶，無論投資型保單或基金連結標的在法規面都有一定投資等級要求，對投資人有一定程度保障，金管會也會繼續強化銷售管理。

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