擬藉區塊鏈技術避制裁 俄國測試數位貨幣

俄羅斯今天開始與消費者測試新數位盧布，希望區塊鏈技術能夠幫助俄羅斯規避國際制裁，並加強對俄國公民的掌控。

法新社報導，俄羅斯全面進攻烏克蘭的幾週後，即2022年3月迄今，盧布兌美元匯率一直徘徊在最低水準，為因應這種狀況，俄羅斯開始著手測試數位盧布。

莫斯科多年來一直在考慮創造數位貨幣。就在西方國家制裁導致俄羅斯在部分全球銀行體系受阻後，俄國便展開數位盧布的發展。

根據華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）統計，俄羅斯與全球其他20國已進入啟用數位貨幣的試驗階段。

莫斯科此舉目的很明顯，亦即讓俄國金融系統更具彈性，並抑制國際限制的影響。

加密貨幣投資基金ARK36創辦人穆克（Mikkel Morch）表示：「這將強化俄羅斯規避制裁的能力。」他說，這麼做除了讓俄羅斯能繞開受制裁的銀行體系，且區塊鏈「更不容易制裁和攻擊」。

穆克指出，創造這種數位貨幣是「偏向美元國家與反美元國家間地緣政治戰爭的一部分」，反美元國家試圖避免以美元交易。

2020年10月，俄羅斯央行表示希望有一種數位盧布，「可讓俄羅斯境內任何人都可以安全、受到保護、快速、方便且容易地從事支付」。

不過穆克說，盧布數位化將讓當局對俄羅斯人民握有「巨大控制力」。

他警告說，數位盧布恐被充當「終極社會控制工具」，讓俄羅斯政府有能力在「彈指之間」就處以罰款或凍結資產。

在俄羅斯，是由聯邦安全局（FSB）監管數位盧布金融結構的安全性。

若干非政府組織已對可能的濫用提出警告。

大西洋理事會研究人員曾示警：「一旦落入不當之人手中，這些數據恐被用來監視公民的私下交易。」

俄羅斯老百姓尚未接受實際使用數位盧布的想法，許多人對它的有效性和安全性謹慎以對。

根據國有俄羅斯輿論研究中心（VCIOM）民調，約6成俄羅斯人對政府的目標「瞭解不多」，且未準備好使用這種貨幣。

為了說服謹慎的俄羅斯人，當局承諾使用數位盧布將會是出於自願。