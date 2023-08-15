美科技股回神 法人：台股半年線有撐

美科技股上漲，AI指標股輝達和超微反彈，台股14日下跌207點收在16393點，回測半年線支撐。法人指出，美科技股和AI指標股回神，有助台股AI概念族群和大盤半年線支撐力道。

美國股市4大指數上漲，科技類股漲勢強勁，道瓊工業指數小漲26.23點或0.07%，收35307.63點，標準普爾指數上漲25.67點或0.57%，收4489.72點。那斯達克指數勁揚143.48點或1.05%，收13788.33點，費城半導體指數大漲100.90點或2.87%，收3615.45點。

人工智慧（AI）晶片指標股輝達（Nvidia）終場大漲7.09%，超微（AMD）收漲4.1%，AI伺服器大廠美超微電腦（Super Micro Computer）終場漲5.91%。

台股加權指數14日下跌207.59點，收在16393.66點，回測半年線約16267點，成交值新台幣3214.09億元。三大法人自營商賣超101.01億元，投信買超60.78億元，外資及陸資賣超190.99億元，合計賣超231.22億元。

在台指期淨部位，三大法人14日淨空單增加6777口至12043口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加10093口至11208口。

本土期貨法人分析，台股14日以下影線黑K回補5月26日約一半多方跳空缺口，回測半年線仍有守，儘管市場仍有部分因素干擾，不過美科技股和AI指標股回神，有助台股AI概念族群和大盤半年線支撐力道。

台股14日下跌207點、外資大舉匯出，新台幣同步走弱，重貶1.26角，創下近一週最大貶幅。金管會14日表示，台股基本面穩健，後續緊盯美國聯準會升息及外資動向，適時採行相關措施。

鴻海14日舉行線上法說會，預期全年度毛利率審慎樂觀，不過雲端網路和電腦終端產品展望保守，下修今年營運目標，從原先力拚較去年持平，下調至小幅衰退。

工研院產科國際所再度調降今年台灣半導體產值預估，預期總產值約新台幣4.22兆元，年減12.7%，降幅高於5月預估的12.1%水準。