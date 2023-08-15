台積派人建廠遭美工會反彈 王美花回應了

美國媒體報導，台積電正從台灣加派有經驗技術人員支援亞利桑那州晶片廠建廠，引起當地工會反彈。經濟部長王美花在北美時間14日表示，台積電需要有經驗的技術人員完成建廠，這是優先考量事項，正積極溝通協調。

美國財經媒體報導，台積電為加快在亞利桑那州建造晶片廠，6月起與美國政府磋商，希望讓500名台灣技術人員加快取得E-2非移民工作簽證，遭到當地工會反彈，擔憂危及美國勞工權益，正向美國國會議員請願要求阻擋簽證。

經濟部長王美花14日出席於西雅圖舉行「台美供應鏈及經貿合作論壇」，會前透過視訊接受國際媒體訪問，回應此問題表示，據她了解，台積電正積極與當地政府和社區溝通，儘管有反彈聲音，但大部分民眾支持建廠。

王美花說，「晶片廠能夠完工並開始生產是當務之急」，一旦順利，台積電可以提供長遠的機會讓更多人才加入，「我們希望創造雙贏的局面」。

台積電董事長劉德音在7月20日法說會表示，亞利桑那州廠面臨一些挑戰，4奈米量產時程將推遲至2025年，第一期建廠進入處理和安裝最先進及精密設備關鍵階段，但熟練安裝設備的專業人員數量不足。

王美花表示，台積電安裝先進設備，因此短期內要從台灣加派更多有經驗的技術人員。她說，台積電會盡最大努力克服各種難題，也需要美國方面，包括當地政府和社會的支持，希望2025年可以量產。

亞太經濟合作會議（APEC）能源部長會議15至16日於西雅圖召開，王美花率團參加，並於14日的「台美供應鏈及經貿合作論壇」發表專題演講。

有媒體提問，APEC領袖會議將於11月召開，台灣方面會派誰代表出席。王美花表示，政府尚未宣布人選。