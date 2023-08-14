瑞信小股東提集體訴訟 要瑞銀賠併購損失

原瑞士第2大銀行瑞士信貸（Credit Suisse）的小股東今天將提出集體訴訟，對瑞士最大銀行瑞士銀行（UBS）併購瑞信案提出法律挑戰，盼藉此讓他們的損失獲得賠償。

法新社報導，瑞士官員今年3月因害怕財務困難的瑞信若倒閉，可能對全球金融體系帶來災難性後果，因此主導瑞銀緊急併購瑞信。但這起併購案將瑞信的股本價值估為約30億瑞郎（約新台幣1092億元），使得瑞信股東認為併購條件使其蒙受損失。

這起併購案的條件是在短短一個週末的緊急協商中決定，對瑞信股本的估值比交易宣布前幾天瑞信的市值70億瑞郎低了許多。

英國「金融時報」（Financial Times）昨天報導，數百名瑞信小股東將向瑞士商業法院提出賠償要求。瑞士投資人保護協會（SASV）秘書長羅施克（Arik Roschke）向瑞士商務通訊社AWP證實，他們今天將代表這些股東提出訴訟，且約有千名瑞信小股東因成為協會會員而加入求償行列。

羅施克對「金融時報」暗示，瑞銀會有和解的誘因，因為法官若判決支持這些瑞信股東的主張，瑞銀可能將必須賠償瑞信所有股東，代價恐高達數十億美元；但若庭外和解，瑞銀僅須賠償提起訴訟的股東。

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