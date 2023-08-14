美股整理 法人：台股持續留意財報影響

美股上週五漲跌互見，美國7月生產者物價指數（PPI）年增0.8%，聯準會（Fed）對通膨的解讀受市場關注，法人認為，持續留意財報對台股的影響。

道瓊工業指數美東時間11日終場上漲105.25點或0.30%，收在35281.40點，標準普爾500指數下跌4.78點或0.11%，收在4464.05點；以科技股為主的那斯達克指數下跌93.14點或0.68%，收在13644.85點，費城半導體指數下跌82.472點或2.29%，收在3514.546點。

台股11日指數收在當天最低點16601.25點，下跌33.45點，成交值新台幣2871.33億元，加計盤後交易約2956.12億元。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，上半年財報公布已至尾聲，台股表現可望直接反映財報好壞，財報短線的影響甚至可能比美聯準會的利率政策走向影響還大。

長榮經營權之爭落幕後，長榮航股東陸續申報轉讓持股。長榮海運11日公告申報轉讓約37.5萬張長榮航持股，預計轉讓時間為8月14日至9月13日，申報轉讓完成後，尚有40萬1139張持股。

代工廠廣達11日舉辦法人說明會，公布第2季財報，受惠於筆電產品組合改善、非筆電事業貢獻，歸屬於母公司稅後淨利101.25億元，季增56.4%，年增1.55倍；每股盈餘2.63元，創單季歷史新高。

陽明海運11日公告第2季單季合併營收350億元，稅後淨損1.3億元，每股稅後淨損0.04元；長榮海運第2季合併營收673.85億元，年減61.49%，稅後淨利為50.92億元，年減95.02%，每股盈餘2.41元。