GDP成長保2落空 出口、投資這時有望回溫

主計總處預計18日發布最新國內生產毛額（GDP）預測，外界預估難「保2」。學者分析，外在不確定性高，牽動廠商出口表現與投資意願，評估台灣出口9月後才會逐漸回溫，民間投資第4季才有望恢復正成長。

主計總處5月預測台灣全年經濟成長率為2.04％，近期隨著第2季概估結果出爐，若下半年維持預測值不變，全年經濟成長率將從2.04％下修到1.95％。

主計總處將在18日國民所得評審會後，發布最新全年經濟成長率預測，近期中國央企中融國際信託驚傳暴雷，外界憂心發生中國版「雷曼兄弟」案，是否可能再影響台灣經濟表現。

台灣經濟研究院董事長吳中書告訴中央社記者，年初多數機構預測台灣今年有機會「保2」：不過，今年國際復甦力道並不理想，預估台灣出口可能到9月後才有機會回溫，帶動經濟動能慢慢好轉，多數國內外機構目前預測台灣今年GDP範圍落在1.5％到1.75％之間。

吳中書表示，中國經濟如果進一步放緩，當然還是可能影響到出口；不過，台灣相關貿易產品到中國可能是組裝後再出口到美國歐洲，直接對應中國內需的比重不高。此外，近期中國房地產出現問題，台灣金融機構曝險規模應不大，評估對台灣經濟的影響應該有限。

隨著疫情解封，內需產業相對暢旺，吳中書表示，相較之下，製造業訂單下單速度、整體狀況還不是很明朗，仍有產業還在調整庫存；因此，製造業廠商的回饋多認為第4季狀況才會逐漸改善。

由於去年下半年起國際需求放緩，民間投資趨向謹慎，主計總處5月預估今年民間投資金額為新台幣5.26兆元，估今年民間投資實質負成長2.49％，可能是2017年以來首見民間投資負成長。

吳中書表示，投資反映的是廠商對未來成長動能的看法，面對外在環境不明朗時，廠商投資的確比較觀望，預估隨著出口回溫後，有望帶動更多民間投資意願，民間投資可能到第4季才有機會恢復正成長。

中央大學經濟系教授吳大任指出，台灣出口貿易主要是看美國跟歐洲市場，美國聯準會（Fed）就算9月不升息，也還是維持在高檔利率，觀察美國家庭負債金額、卡債風險近期仍在持續增加，「對美國消費力道而言是潛藏的警訊」。

吳大任表示，若下半年美國相關風險實現，恐衝擊美國消費明顯下滑，對台灣出口恐怕更為不利。此外，出口面如果無法改善，拉長時間看，也可能牽動廠商投資信心，因此對民間投資還是保守看待。

吳大任提醒，今年主要由民間消費支撐經濟成長，但要留意的是，第2季民間消費數據上看起來大幅成長，跟去年5月疫情爆發造成的低基期有關；隨著去年下半年內需逐漸復甦，今年第3季、第4季民間消費未必還能維持高成長，「今年經濟成長率可能要努力看看能否保1」。

延伸閱讀

王美花：GDP保2難、明年出口轉正

經濟爬升?台綜院測台GDP月變動連3月向上

兩大外資看衰 台灣GDP砍至0.5％