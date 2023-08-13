國際旅客來台 觀光局:今年600萬人沒問題

COVID-19疫情趨緩後，來台國際觀光旅客逐步回流，觀光局代理局長周廷彰指出，包含韓國、馬來西亞等地旅客在1到6月都超過或接近疫情前水準，年底達600萬來台旅客沒有問題。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，觀光客逐漸回流，交通部把今年國際旅客來台數字訂在600萬名，但陸客卡關，中國遲遲未開放陸客來台，讓外界質疑是否今年可以達標。

交通部觀光局代理局長周廷彰受訪表示，根據最新統計今年1到6月來台旅客人數已達268萬8,928人次，跟108年1到6月同期相比597萬7,259人次已經接近一半的水準。

周廷彰表示，加上韓國、馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、泰國、越南等客源國的人數，都超過或接近疫情前水準，加上歐美市場表現突出，日本市場逐漸回溫等，都補足一些缺口，因此即使沒有陸客來台，今年底達到600萬目標沒有問題。

根據觀光局統計，今年1到6月來台國外旅客以香港澳門最多，其次是日本，韓國則排名第3，尤其韓國在今年1到6月就有31萬3,000人次來台，比108年同期的55.5萬人已經超過一半。

周廷彰表示，韓國的恢復速度「超乎預期」分析原因是在COVID-19疫情期間韓國市場維溫有發揮效果，加上去年在韓國的美食餐車、宣傳活動以及去年韓國市場代言人金宰佑夫妻及今年代言人魏嘏雋等線上線下的推廣都有發揮不錯的效果。

以今年觀光局打破以往的宣傳模式，選擇在咖啡廳包場讓業者在室內擺攤、室外有戶外活動為例，今年就吸引將近5,000名韓國民眾參加。

周廷彰說，韓國旅客喜歡跟風，只要IG熱門地點或者網紅去過的地方，很多韓國旅客都會想跟著去踩點，因此今年的代言人魏嘏雋的宣傳影片走訪龍山寺、太魯閣等，相信在8月中曝光之後，會吸引更多韓國旅客來客，今年希望可以超過63萬名以上韓國旅客來台，甚至70萬或80萬名旅客。

旅遊業者Klook也分析，韓國旅客有受流行文化影響高、偏好韓語服務、喜歡當天來回行程、比起現場排隊更愛提前預訂4大特點，尤其韓國旅客規劃來台時，都會集中在韓綜出現或推薦過的景點，以及社群爆紅的網美打卡點為主，例如過去韓國知名綜藝節目「花漾爺爺」擁有超高人氣，來台踩點的龍山寺、淡水老街等。

Klook說，韓國旅客即使出國也習慣以韓語溝通，也偏好有韓語服務的體驗或地點，且即使是從台北出發到日月潭或是花東太魯閣旅遊，韓國旅客也偏好當天來回。

Klook表示，台灣相關旅遊商品最受港澳、韓國、新加坡的旅客歡迎，尤其以交通（租車、高鐵等）、景點門票（如台北101、故宮）和一日遊為大宗，經典景點野柳、九份和十分，花蓮太魯閣及北投陽明山等都還是很受外國旅客青睞。

觀光局指出，掌握疫後旅遊趨勢，觀光局研提「疫後新常態旅遊行動方案」，持續引導觀光產業配合政策為疫後觀光做準備，並透過前瞻基礎建設等計畫，攜手地方積極以「打造魅力景點、整備主題旅遊、優化產業環境、推展數位體驗、廣拓觀光客源」5大策略串聯旅遊帶，建立17個觀光圈平台，運用產業聯盟，推展區域旅遊品牌。

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