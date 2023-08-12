央企暴雷引恐慌 中融信託逾期兌付15兆元

中融國際信託驚傳暴雷，因投資房地產受累，目前至少已有人民幣3,500億元（約新台幣15.4兆元）的信託產品暫停兌付。市場昨天盛傳還有3家信託公司停兌，形容中國版「雷曼風暴」要來了。

根據中國信託協會今年發布的報告，中融信託是中央企業，由央企經緯紡織機械公司控股，持股比例為37.47%。不過民營的中植企業集團也持股32.99%，對中融信託影響力甚大，市場近日盛傳「因中植系暴雷引發中融信託產品停兌」。

綜合財聯社、澎湃新聞、深圳商報等陸媒報導，截至目前，至少有3家上市公司公告「踩雷」了中融信託的信託產品。

鹹亨國際科技股份有限公司4日公告稱，中融信託「豐盈176號」剩餘投資本金257.06萬元及投資收益尚未收回。

南都物業服務集團11日公告稱，公司2月9日使用閒置自有資金3,000萬元購買了「中融－彙聚金1號」貨幣基金集合資金信託計畫，截至公告披露日，公司尚未收到本金及投資收益。

湖南金博碳素股份有限公司11日也公告稱，2022年8月10日至12日，公司透過恒天財富投資管理股份有限公司購買中融信託的「中融－隆晟1號」、「中融－澤睿1號」信託產品。本金及投資收益均尚未收回。

昨天稍早市場瘋傳，「中植系爆雷引發中融信託停兌」，形容「中國版的雷曼時刻要來了」；還傳出「有投資者買的五礦信託、光大信託等信託產品也通知停兌」，其中還提到了中航信託。

中融信託11日晚間回應稱，公司正常經營，請以官方訊息為準。但中融信託官網今天已關閉無法訪問，也不回應媒體置評要求。

財聯社報導，從多名前投資人、部分中融財富前員工處瞭解到，目前中融信託部分產品確實已經停止兌付。一名中融財富前員工稱，目前暫停兌付的產品規模在3,500億元上下，但不包含中融信託自營管道產品，因為後者「無法統計」。

一名前大唐財富員工表示，據其瞭解目前涉及到四大財富公司發行的特定企業的相關定融產品已暫停兌付，四大財富銷售的中融信託組合投資類產品也暫停兌付。自營管道上，中融信託財富中心銷售的部分組合投資類產品停止募集停止兌付。另外還有一部分現金管理計畫產品，因為涉及巨額贖回條款，暫停贖回。

「目前僅四大財富管道售出的產品中，定融暴雷規模大概2,500億，浮動10%；信託暴雷規模大概1,000億，浮動10%。以上均不包括中融信託財富中心的產品」，該人士稱。

一名投資者昨天提供一段中融信託直營團隊一名負責人的錄音檔。錄音內容顯示，該負責人表示，目前信託組合型產品都是一一對應的。需要時把資產、處置順序摸清楚。有些資產原本就是要拍賣的，現在要「以物抵債」。

中融信託暴雷，也被點名的光大、五礦與中航信託，昨晚相繼發表聲明否認傳聞，強調停止兌付是不實言論，已報警並採取法律行動。

據報導，中融信託暴雷主因應是投資房地產受累。近年來，中融信託的房地產業務占比持續增長。數據顯示，2017年至2020年，信託資產投向房地產的占比分別為6.61%、10.99%、17.65%、18%。2021年，中融信託壓降房地產業務占比，降至14.02%，規模為895.55億元。

報導指出，截至2022年6月末，中融信託存續房地產業務規模仍有793億元，其中部分房地產相關專案存在延期情況，這或許是其部分產品逾期兌付的主要原因。

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