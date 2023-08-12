美通膨超預期 台股下周聚焦2重點

美國7月生產者物價指數（PPI）年增0.8%，超出市場預期的0.7%，美股11日終場漲跌互見。下週影響台股走勢的因素除了美國通膨問題外，包含電子、生技、塑化等企業密集召開法人說明會，持續牽動行情表現。

道瓊工業指數美東時間11日終場上漲105.25點或0.30%，收在35281.40點，標準普爾500指數下跌4.78點或0.11%，收在4464.05點；以科技股為主的那斯達克指數下跌93.14點或0.68%，收在13644.85點，費城半導體指數下跌82.472點或2.29%，收在3514.546點。

台股週五在人工智慧（AI）類股走勢止穩，指數跌深反彈，但由於整體追價買氣不足，尾盤由紅翻黑，終場加權指數收在當天最低點16601.25點，下跌33.45點，成交值新台幣2871.33億元。

法人分析，本週個股漲跌多與7月營收、第2季獲利有關，但具利多題材個股的漲勢普遍欠缺延續性，操作上僅能短線區間因應，展望下週台股走勢，美國7月PPI結果超出市場預期，需留意美國聯邦準備理事會（Fed）是否對未來利率決策有提出相關看法。

下週台股包含電子、生技、塑化等族群皆有指標大廠將召開法說會。電子類股方面有鴻海、英業達等，生技類股有保瑞、美時，塑化類股則有台聚集團旗下的華夏、台聚等，預料經營團隊對市況的看法及展望將影響類股走勢。

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