拜登「定時炸彈」說 白宮稱指陸國內挑戰

美國總統拜登昨天說，中國因面臨經濟增長疲弱等挑戰，成了「定時炸彈」，但他引用了錯誤數據。有人指拜登對中國言辭趨於強硬，白宮表示，他此言與美國對北京的批評一致。

路透社報導，拜登在猶他州一場政治募款活動上說：「他們有一些問題。這不是好事，因為當壞傢伙（bad folks）遇到麻煩時，就會做壞事。」

拜登昨天說，他不想傷害中國，希望與中國保持理性關係，但對中國的未來做了慘澹的預測。

他說：「中國是一枚滴答作響的定時炸彈…中國陷入麻煩。為了維持經濟成長，中國曾以每年8%的幅度增長，現在降到每年近2%。」

然而，中國國家統計局數據顯示，中國首季經濟成長率達4.5%，第2季為6.3%；第1季的國內生產毛額（GDP）增長2.2%，4到6月則比前1季增加0.8%。

彭博（Bloomberg）報導，美國國家安全會議發言人柯比（John Kirby）今天向記者表示：「總統指的是中國面臨的國內挑戰，其中有些是經濟層面，有些是社會與文化層面。」

柯比說，他要反駁認為美國「言辭變得更為尖銳」的觀點。

他說：「我們在批評中國方面一貫非常一致，在這個區域與更廣泛的地區，在言語與實質行動層面，在我們認為符合自身最佳利益及盟國與夥伴利益的時間與場合。」

「在談到中國的行為，以及對鄰國和全球各國的恫嚇與脅迫行徑時，我們從來都直言不諱。」

拜登昨天堅稱美國不想與北京爭執，但在他發表這些言論前，美國才剛針對半導體、量子運算與人工智慧（AI）領域實施新的投資限制，美中關係也因台灣而再度緊張起來；台灣的副總統賴清德12日出訪友邦巴拉圭，將過境紐約與舊金山。

柯比說：「這是一段困難、複雜的雙邊關係。」

他又說：「總統明白，當他在峇里島與（中國國家主席）習近平會面時，他們一致認為雙方都需要在這段關係上發揮領導能力，並以負責任的方式進行管理…我們希望採取的方針沒有改變。」

拜登的說法令人想起他今年6月在另一場募款活動上的言論，當時他稱呼習近平為「獨裁者」。北京當局指拜登這番言論是一種挑釁。

當時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）才剛結束意在穩定兩國關係的訪中行程。北京曾形容，中美關係正處於兩國建交以來的最低點。

（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1120812