富比世亞洲中小上市企200強 台25家上榜

美國「富比世」雜誌近日公布2023年亞太地區200家營收10億美元以下的中小型上巿公司名單，它們在嚴峻的營運挑戰下仍取得優異業績，其中共有25家台灣企業上榜。

根據「富比世」（Forbes），儘管面臨通貨膨脹和融資成本上揚等不利因素，「亞洲中小上市企業榜」（Best Under A Billion，亦稱「亞洲中小上市企業200強」）入選企業的表現依舊出色，以晶片製造及相關產業占多數。

隨著企業加速應用人工智慧（AI）技術，過去3年智慧型手機、家用電器和汽車等日常用品中的半導體需求激增，但隨著供應限制條件放寬，預計今年市場有所疲軟。

其他上榜者還有提供IT解決方案的企業，相關解決方案為醫療保健業、物流業、製造業以及其他產業的數位轉型奠定基礎。與此同時，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）限制措施取消，餐飲、娛樂和體育等依賴消費者支出的企業銷售額跟著上升。

台灣上榜企業包括聖暉工程科技股份有限公司、明安國際企業股份有限公司、世芯電子股份有限公司、東哥企業股份有限公司、信驊科技股份有限公司、耀登科技股份有限公司、八貫企業股份有限公司、致茂電子股份有限公司、鈺齊國際股份有限公司、榮昌科技股份有限公司、群翊工業股份有限公司、胡連精密股份有限公司、晶呈科技股份有限公司、川湖科技股份有限公司。

嘉澤端子工業股份有限公司、円星科技股份有限公司、耕興股份有限公司、日馳企業股份有限公司、泰博科技股份有限公司、拓凱實業股份有限公司、上洋產業股份有限公司、由田新技股份有限公司、旭隼科技股份有限公司、合晶科技股份有限公司、永新控股股份有限公司。以上順序依企業英文首字母。

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