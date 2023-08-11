台股本周跌幅1.44% 這類股下挫11.38%最多

台灣證券交易所統計，台股今天收在16601.25點，本周下跌242.43點，跌幅約1.44%。各產業以造紙類指數下跌11.38%，跌幅最大，電子通路類指數上漲2.08%，漲勢最強。

證交所發布新聞稿指出，今天全體上市公司總市值為新台幣52兆1670.4億元，較上周8月4日市值52兆9223.57億元減少7553.17億元，減幅約1.43%。

本周未含金融類指數下跌230.36點，跌幅約1.58%，未含電子類指數下跌251.68點，跌幅約1.37%，未含金融電子類指數下跌276.47點，跌幅約1.83%。

本周集中交易市場總成交金額為1兆6851.26億元，全體上市股票成交金額為1兆5951.98億元，股票成交量周轉率為2.31%。

本周各產業上市股票成交金額前3名依序為電腦及周邊設備類5930.33億元，占全體上市股票交易金額37.18%；半導體類3028.59億元，占18.99%；電子零組件類2011.32億元，占12.61%。

成交量周轉率前3名產業依序為電腦及周邊設備類11.16%、資訊服務類6.66%、電子零組件類6.35%。

累計今年年初開盤迄今共142個交易日，集中市場總成交金額為39兆453.93億元，市場日平均成交金額為2749.68億元，股票成交量周轉率為62.92%，股票日平均成交量周轉率為0.44%。

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