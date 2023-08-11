MLD台鋁再發聲明 喊話秀泰清償欠款

MLD台鋁發聲明指秀泰影城自2022年起出現付款異常，今天起接管影城營運。秀泰影城強調是被「強行接管」。MLD台鋁下午再發聲明說，欠款是事實，籲秀泰清償欠款讓事情圓滿。

秀泰影城告訴中央社記者，不再發聲明回應，但「會直接採取行動」。MLD台鋁對秀泰有侵權及造成商譽受損行為，將追究責任，至於欠款會再協商處理。

MLD台鋁今天上午發布聲明稿指出，秀泰影城2022年起出現付款異常，積欠租金、水電費、管理費、消防安檢費等費用，至今年8月欠款累積達新台幣數千萬。且消費者客怨嚴重，秀泰皆消極處理，今天起依合約內容接管影城營運。

但秀泰影城隨後也發布聲明稿反駁表示，7月4日已通知MLD台鋁，將不再經營台鋁秀泰影城，提前於8月31日終止租約。但MLD台鋁8月10日片面「強行接管」，且不讓影城人員自由進出，連帶走私人物品都要簽切結書。

秀泰影城並指，MLD台鋁指欠款達新台幣數千萬元，這是MLD台鋁自行片面計算，與事實有極大出入。影城也非MLD台鋁聲稱客怨嚴重，影廳清潔、服務管理消極處理。並強調秀泰集團財務健全，全台其餘影城皆正常營業。

MLD台鋁今天下午再針對秀泰聲明回應表示，進駐以來陸續有延遲付款情形，欠款是事實，秀泰也於聲明中間接承認此事。如依秀泰影城聲明所說公司財務健全，則請清償欠款讓事情圓滿。

MLD台鋁指出，依約若租期未滿合約年限，秀泰影城應原地保留所有由秀泰裝設設備、裝潢及附加物予MLD台鋁，讓MLD台鋁可繼續維持影城營業。此外，也絕無強迫管制秀泰員工進出自由，且提醒秀泰員工務必帶走私人物品。

MLD台鋁並出示8月10日晚上洗手間現場照片，顯示多處都待維修，無法使用。「實難相信這就是秀泰影城強調的影廳或浴廁品質標準流程」。希望MLD台鋁是最後一個遇到這種狀況的商場或品牌，減少浪費社會大眾資源。

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