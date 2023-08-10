瓦城重奪觀光股王 洛碁終結13季虧損

飯店餐飲族群受惠解封商機，瓦城近期股價轉強，今天盤中勁揚逾7%，至339.5元，拉開與王品的距離，重奪觀光股王寶座；連鎖飯店集團洛碁第2季正式轉盈，每股盈餘0.46元，終止連13季虧損，近期股價也強漲。

受惠解封後的餐飲內需爆發，瓦城上半年營收新台幣28.43億元，年增37.93%，稅後淨利2.75億元，每股盈餘（EPS）8.91元，與營業毛利、營業利益、稅後淨利共5項財務指標齊創同期新高；淨利率達9.57%，也是9年來同期新高。

瓦城今天股價盤中攻上339.5元，漲幅逾7.4%，重奪觀光股王寶座，王品近期股價震盪，今天股價暫守300元大關。

同樣受惠疫後解封消費大爆發，王品累計上半年合併營收109.9億元，年增33.97%；稅後淨利7.4億元，每股盈餘9.85元，已高於過去9年全年獲利。

受惠國境開放後來台國際客穩步復甦，洛碁2023年第2季稅後淨利1013.8萬元、每股盈餘0.46元，終止連13季虧損，但累計上半年稅後仍虧損949萬元，每股虧損0.43元。洛碁今天股價勁揚近6%，至39.95元，約創3個月高點。

在去年底的法說會上，洛碁經營團隊曾表示，國境開放後預估還會有6個月的過渡期，看好今年第2季經過資源盤整和人力缺口補充後就可以轉盈；目前財務結果證實符合當初團隊預測。

洛碁在疫情期間瘦身據點，先前也表示會評估重新擴張據點，恢復分館數量，並不排除引進策略性投資人。