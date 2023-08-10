MSCI調整明公布 法人這樣估台股權重

指數編纂公司MSCI（明晟）將於11日凌晨公布季度調整結果，投顧法人根據台股表現、個股自由流通率與市值排名變動，預測台股權重將小幅調降，技嘉、世芯-KY納入MSCI成分股機率較高。

MSCI除依據不同國家編製國家指數外，也針對各區域或市場編製跨國指數，目前台灣仍歸類在新興市場國家，市場較關注台股在MSCI新興市場指數的權重變化。

統一投顧發布研究報告指出，今年7月以來MSCI台灣指數表現位於新興市場後段，表現相對弱勢。因今年MSCI仍無針對中國A股納入因子作提升計畫，權重回歸以指數表現、國家重要性做為評斷基準。

考量台灣經濟表現疲軟，今年第2季經濟成長率概估1.45%，較5月預測值下修0.37個百分點，全年GDP（國內生產毛額）保2面臨極大考驗，且有地緣政治風險變數，加上MSCI台灣指數表現相對弱勢，統一投顧研判此次台股權重將小幅調降。

成分股調整方面，統一投顧回顧今年第2季市場排名居前100名、自由流通比率高且尚未納入MSCI成分股的個股，包括技嘉、世芯-KY、台光電、奇鋐、裕融、致茂、大同、東元、聯華、中美晶、佳世達、大成鋼等。

考量市值變化及落後成分股抽換，統一投顧表示，技嘉市值排名從今年第1季98名跳升至第2季52名，世芯-KY市值排名從94名跳升至69名，在此次MSCI季度調整中納入成分股的機會較高。

觀察今年第2季市值排名落後的個股，穩懋、譜瑞-KY排名分別為129名及122名，連續2季都在百名之外，且外資持股比率較第1季持續下降，需提防本次MSCI調整從成分股遭移除的風險。