中國陷通貨緊縮 亞股震盪收盤走勢不一

亞洲股市今天走勢震盪，各國指數收盤互有漲跌。最新官方數據顯示中國陷入通貨緊縮，加劇市場對於中國經濟在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後復甦腳步蹣跚的憂慮。

法新社報導，中國7月消費者物價指數降幅0.3%，為2021年初以來首見，國內消費支出減緩對中國經濟復甦造成壓力。

中國昨天公布出口創下3年多前、疫情爆發初期以來最大的跌幅，進口也因內需縮減而滑降，投資人情緒已受到影響。

跨國金融服務機構「摩根士丹利」（Morgan Stanley）中國首席經濟學家邢自強（Robin Xing）向彭博電視（Bloomberg Television）表示：「中國處於通貨緊縮，沒錯，但問題是會持續多久。這取決於決策者採取的因應。」

儘管如此，觀察家認為，中國官員過去祭出的強力振興措施現在不太可能再度上演，因為中國本身債台高築，還有人民幣匯率疲軟引發的疑慮。

SPI資產管理公司（SPI Asset Managemen）分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「這些數據將會加劇各界對於中國經濟成長潛力和傳統振興措施效率的相關疑慮。」

殷尼斯還說：「坦白說，鑑於（週二）貿易數據傳達的訊息，這不令人意外。然而，這會讓中國大陸距離日本式的低通膨陷阱更進一步。」他指的是日本過去數十年來對抗通貨緊縮和低迷成長所採取的行動。

日股基準日經225指數今天收跌0.5%，來到32204.33點。港股恆生指數收漲0.3%，來到19246.03點。上海綜合股價指數收跌0.5%，來到3244.49點。

至於其他亞股表現，威靈頓、台北股市收跌。雪梨、首爾、馬尼拉和雅加達股市則收漲。

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