美股拉回 法人：台股面臨財報檢驗

美股收低，費城半導體指數跌1.6%，台股8日下跌118.93點，收在16877.07點，外資連4個交易日賣超，法人分析指出，市場充斥獲利調節氛圍，台股現階段也面臨月營收、第2季財報的考驗。

美國和中國貿易數據疲弱，引發投資人對全球經濟的關切，加上國際金融評級機構穆迪（Moody’s）調降10家美國中小銀行信評，並稱可能下調6家美國大型放款機構的評等，引發對銀行體系的疑慮，美股收低。

道瓊工業指數下跌158.64點或0.45%，收35314.49點。標準普爾指數下滑19.06點或0.42%，收4499.38點。那斯達克指數下挫110.08點或0.79%，收13884.32點。費城半導體指數跌59.986點或1.6%，收3679.422點。

台股8日下跌118.93點，收在16877.07點，外資及陸資賣超新台幣192.99億元，連續4個交易日賣超，在AI概念股主要減碼英業達與緯創；投信則連4買，買超金額34.34億元。

法人指出，台股方面，即使外資大力喊多，多數AI股卻難再創高，意味先前歷經劇烈震盪過後，投資人追價意願降低，改採拉回支撐布局，台股現階段也面臨月營收、第2季財報的考驗。

法人分析指出，國際原油價格反彈，美國預計10日公布7月消費者物價指數（CPI），市場認為可能回升，加上就業市場緊俏，市場對美國經濟軟著陸預期升溫，意味美國聯準會（Fed）貨幣政策將更趨緊縮，美元止跌回升，新台幣8日隨台股下跌走貶，充斥獲利調節氛圍，為行情帶來更多不確定性。