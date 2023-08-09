巴西總統亞馬遜峰會 聚焦能源轉型

亞馬遜峰會8日起登場，巴西總統魯拉於峰會上避免提及石油勘探，僅強調巴西將在能源轉型中發揮核心作用，領導太陽能、生質、乙醇和綠色氫等潔淨能源生產。

由巴西召集的亞馬遜峰會於8日至9日在巴西北部城市貝倫（Belém）舉行，主要目的是討論森林可持續發展和國際應對氣候變化的合作。

此次峰會也被視為2025年將在貝倫舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）的預熱活動。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在峰會開幕式上說，恢復和擴大亞馬遜雨林國家之間的合作，從未像現在這樣緊迫。他重申巴西到2030年達到森林零砍伐的目標，強調今年前7個月，亞馬遜地區的森林砍伐警報較去年同期下降了42.5%。

魯拉避免提及亞馬遜地區石油勘探，只說巴西將在能源轉型中發揮核心作用，領導太陽能、生質、乙醇和綠色氫等潔淨能源生產。

最近幾個月，在巴西赤道邊緣地區（Margem Equatorial）的亞馬遜河口沉積盆地進行石油勘探引起商人、政治家和環保主義者的注意。赤道邊緣地區位於北大河州（Rio Grande do Norte）和阿瑪帕州（Amapá）海岸之間，初步研究指出可能存在大量石油和天然氣儲量。

今年5月，巴西環保署拒絕國有石油公司Petrobrás要求在亞馬遜河口盆地鑽井，以核實是否存在石油的環境許可證申請，揭示魯拉政府內部對石油勘探見解有分歧。

國際科學界一致認為，減緩全球變暖的最緊迫方法是減少人類活動產生的碳排放，如砍伐森林和燃燒包括石油在內的化石燃料。但巴西礦業和能源部長席維拉（Alexandre Silveira）表示，世界還無法放棄當前以化石燃料為主導的能源矩陣。

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）在峰會上呼籲終結亞馬遜地區的石油勘探活動，將有關議題的討論和承諾納入最後聯合聲明「貝倫宣言」中。他更表示，「拉美國家的政治立場使其無法脫離化石資本產生的經濟利益，尤其是圭亞那」。

自2015年以來，私營石油公司在圭亞那沿海發現估計110億桶石油的儲量，吸引了來自世界各地的石油公司。世界銀行（World Bank）預測，石油收入將為圭亞那經濟帶來超過2位數的成長。

裴卓表示，亞馬遜地區的石油勘探與科學精神背道而馳，正因為政治經濟利益與科學的價值不和諧，導致氣候會議年年失敗。