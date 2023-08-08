台積電Q2配息3元 張忠謀入袋股利曝光

晶圓代工廠台積電董事會今天核准配發2023年第2季每股現金股利新台幣3元，除息交易日為2023年12月14日。

台積電第2季因客戶持續去化庫存影響，季營收滑落至4808.4億元，季減5.5%，歸屬母公司淨利1818億元，季減12.2%，每股純益7.01元。

台積電董事會今天核准配發第2季每股現金股利3元，配息基準日定為2023年12月20日，除息交易日為12月14日，12月16日至20日停止普通股股票過戶，並於2024年1月11日發放。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，2023年第2季股利估計將有約3.75億元入袋。

台積電董事長劉德音持股1291萬餘股，估計將有3873萬元股息入袋；總裁魏哲家持股639萬2834股，也將有1917萬元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計有49.61億元入帳。

台積電於7月法人說明會中指出，資本管理目標是為公司有機成長提供支持、發展良好的獲利能力、保持財務靈活性，並向股東配發可持續性且穩定增加的現金股利。隨著資本密集度在未來幾年開始降低，台積電現金股利政策重點預計從可持續性，轉向每股現金股利穩定增加。

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