萬達副總裁劉海波遭帶走 傳與反貪腐有關

中國媒體報導，房地產巨頭萬達集團高級副總裁劉海波已被公安機關帶走，具體原因不詳，外界推測可能與萬達內部反貪腐有關；他2010年加入萬達集團，負責投資業務，是萬達老臣。

綜合陸媒今天報導，劉海波被公安機關帶走的具體原因目前不詳，且除了劉海波之外，傳萬達集團還有多人因牽涉貪腐也被帶走。

據公開資料，劉海波2010年加入大連萬達商業集團，先後擔任總裁助理、發展部常務副總經理、發展部總經理、區域總經理、集團首席副總裁、高級副總裁等職位。在此次被帶走之前，劉海波一直分管萬達集團投資業務，可說是萬達老臣。

劉海波遭公安帶走事發突然，前一週他還出席公開活動。

8月1日，中共山西省大同市委副書記、市長張強與萬達集團董事長王健林舉行工作會談，劉海波出席了活動。而再往前的7月23日，河南當局與王健林舉行工作會談，聽取龍門旅遊度假區改造方案匯報，劉海波同樣有參加。

近2年來，萬達高層數次被帶走調查。例如2018年在北京建國門的萬達集團總部，2名萬達集團高層被北京市朝陽區警方帶走；王健林曾在2018年工作總結會議上表示，地產集團個別公司營銷人員集體貪腐，損公肥私。反腐常抓不懈，「高薪不能養廉，只能長期反腐」。

另2021年萬達商管副總裁朱戰備涉嫌貪腐，被上海警方帶走調查、2019年商管集團原總裁助理兼華南運營中心總經理王某等4人向商戶、供方及員工索賄，金額巨大，涉嫌犯罪。事發後，萬達與這4人解除勞動關係，並移交司法機關。

萬達集團是中國房產巨頭，創辦人王健林曾是中國首富。他曾公開表示，「只要萬達進入的行業，無論國企、央企都沒機會做老大」，引起中共高層不滿。此後，萬達集團的海外投資連遭中國官方警告，加上近年來營運榮景不再，導致債務激增。