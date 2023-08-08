巴西總統指俄烏無意談和 澤倫斯基回應了

日前巴西總統魯拉談到俄烏戰爭時指出，沒有跡象顯示兩國想談判停戰。烏克蘭總統澤倫斯基6日表示，無法理解魯拉為何說出對和平毫無助益的言論，並強調從整體看世界非常重要，魯拉可能對俄烏衝突不夠了解，導致片面看待。

非政府組織「跨大西洋對話中心」（Transatlantic Dialogue Centre）6日安排拉丁美洲記者採訪澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN BRasil）就巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）及其外交事務特別顧問阿摩林（Celso Amorim）近期談論到俄烏戰爭和可能的外交解決衝突聲明，向澤倫斯基提出質疑。

魯拉日前在巴西利亞與外國記者共進早餐時說，沒有人聽到澤倫斯基或俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）說要停止戰爭、坐下來談判，「現階段2個人都堅持要贏，罔顧人們正在死去的事實」。

阿摩林在同一場活動中說，「在討論任何和平協定時，都不能忽視俄羅斯的安全擔憂，因為它們是真實的」。

澤倫斯基對於魯拉和阿摩林的聲明感到意外，並指出魯拉看似是一個閱歷豐富的人，不懂為何會說出對和平毫無助益的言論，「為何只提到俄羅斯的安全擔憂，以及為俄羅斯安全提供保障的需要」。

澤倫斯基表示，巴西總統能有自己的想法，但沒必要與蒲亭的想法一致，「從整體看世界非常重要，魯拉應該對世界有更廣泛的瞭解，不應該只是片面看待問題」。

澤倫斯基說，如果巴西總統願意，可以坐下來和他一起談，這樣隔空評論俄烏衝突說出來的話，讓他很傷心。

此外，澤倫斯基也談到戰爭對烏克蘭的影響，其武裝部隊進攻俄羅斯的困難，以及5至6日在沙烏地阿拉伯舉行的烏克蘭和平計畫會議。